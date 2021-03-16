В Калининградской области идут съемки фильма об учредительнице "Дома с маяком"

В России выйдет документальный фильм об учредительнице и директоре по развитию благотворительного фонда «Дом с маяком» Лиде Мониаве.

В начале марта киностудия имени Горького начала съемки, сейчас они проходят на побережье Балтийского моря, в городе Зеленоградске. Режиссером картины выступает Константин Райх, пишет «Интерфакс».

В фильме будет показана повседневная жизнь учредительницы фонда и то, как она работает. Часть киноленты будет посвящена 12-летнему мальчику Коле, опеку над которым недавно оформила Мониава.

«Не могу сказать, что я очень люблю сниматься. Но мне кажется важным показать и нашу с Колей жизнь, в которой есть прогулки и путешествия, походы в театр и на концерты, и жизнь Детского хосписа, который помогает сотням семей с неизлечимо больными детьми. Хочется, чтобы люди смотрели на нас и не боялись», – приводятся слова Мониавы.

Основанный в 2013 году «Дом с маяком» занимается паллиативной помощью детям и молодым людям на дому в столичном регионе. В наиболее тяжелых случаях пациенты получают круглосуточное медицинское сопровождение в стационаре. Безвозмездную помощь по программам фонда каждый год получает примерно тысяча семей.

В ноябре в отношении Лиды Мониавы было заведено административное дело по статье о нарушении порядка оборота наркотических средств. Силовики провели в фонде внеплановую проверку и выявили неправильное оформление журналов по отчетности об использовании медпрепаратов. В декабре «Дому с маяком» назначили штраф в 200 тысяч рублей, однако Мосгорсуд отменил это решение.