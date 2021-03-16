Тина Тернер в посвященном ей фильме Sky News объявила о завершении карьеры

Американская певица Тина Тернер, которой несколько месяцев назад исполнился 81 год, попрощалась с поклонниками.

В фильме Sky News под названием «Тина» артистка призналась, что ее судьба складывалась непросто, сообщает The Sun. Певица, перенесшая онкологическое заболевание, инсульт, почечную недостаточность, а также посттравматический синдром после домашнего насилия и самоубийство сына, рассказала, что оставшуюся жизнь хотела бы провести без лишнего внимания. По словам исполнительницы, она гордится тем, что ее творчество помогло другим людям.

Тина Тернер (Анна Мэй Буллок) – обладательница восьми премий «Грэмми» и титула «Королева рок-н-ролла». В 1988 году певицу внесли в Книгу рекордов Гиннесса за выступление перед самой большой платной аудиторией (свыше 188 тысяч человек). В начале 2000-х во звезда попала в Книгу рекордов как сольный исполнитель, продавший наибольшее количество билетов на концерты.

Сейчас артистка состоит в браке с 65-летним Эрвином Бахом, с которым, по ее собственному утверждению, счастлива. Большую часть времени пара проводит в Швейцарии.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru)