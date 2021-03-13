Бенедикт Камбербэтч не сыграет в "Мандалорце" – не хочет становиться синим

Британский актер Бенедикт Камбербэтч разочаровал фанатов вселенной «Звездных Войн», многие из которых ждали, что он сыграет гранд-адмирала Трауна в третьем сезоне «Мандалорца». Они считали, это хорошая идея, потому что он сильно напоминает его внешне, однако актер поставил в этом вопросе жирную точку — он не хочет быть синим.

Дело в том, что по сюжету у Трауна синий цвет кожи, а Камбербэтч не хочет тратить кучу времени, сидя под массой грима: «Я сейчас прямо говорю, что этого не будет. Я ни за что не хочу, чтобы меня делали синим. Совсем недавно я сделал воздух синим, — шутит актер. — Нет-нет, серьезно, я могу провести драгоценное время с детьми, и когда я представляю, что сижу в кресле для макияжа и выкрашен в синий цвет, и количество времени, которое потребуется, чтобы сделать это, а затем снять его в конце дня, может просто… сейчас не подходящее время для этого в моей жизни», — пояснил он в интервью изданию Collider.

Вопрос о том, кто же сыграет Трауна, стал актуальным после того как его имя прозвучало в конце второго сезона. Джедай Асока Тано спросила инженера Имперского флота Моргана Элсбет: «А теперь скажи мне. Где твой Мастер? Где гранд-адмирал Траун?» Ранее он уже появлялся в анимационном сериале «Звёздные войны: Повстанцы», где его озвучивал датский актер Ларс Миккельсен.

Выход третьего сезона «Мандалорца» запланирован на 2022 год. Напомним, что одного из персонажей он уже лишился после высказывания актрисы Джины Карано, которая сравнила травлю республиканцев с холокостом. Кроме того, в декабре этого года должен выйти его спин-офф «Книга Бобы Фетта». Боба Фетт появился в сериале в конце второго сезона.