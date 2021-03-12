Натали Портман впервые снимется в сериале. Счастливчиками стали Apple TV

По данным издания Empire, голливудская актриса Натали Портман, известная по множеству ролей в «Звездных войнах», «Торе», «Леоне» и пр., в первый раз согласилась сняться в сериале. Она должна исполнить одну из главных ролей в сериале «Леди в озере» («Lady In The Lake»).

Участие актрисы в телешоу издание записывает в успехи платформы Apple TV+, которая займется съемкой сериала. Пока проект находится на ранней стадии.

Кроме неё в нем также снимется Люпита Нионго, которая ранее играла в «Черной пантере» и одной из новых частей «Звездных войн». Издание обращает внимание, что, несмотря на примелькавшееся название, это история картины никак не связана с легендами о короле Артуре. В основу сюжета положено произведение Лауры Липпман: из-за нераскрытого убийства героиня Портман решает стать журналистом-расследователем, из-за чего и столкнется с персонажем Нионго — метерью-одиночкой, которая отстаивает права чернокожего населения. События будут происходить в Балтиморе в 1960-х годах.

Режиссером «Леди в озере» выступит Альма Харель, которая прежде работала над картиной «Милый мальчик» с Шайей Лабафом в главной роли, а сценаристом — Дре Райан, работавший над экранизацией «Человек в высоком замке».