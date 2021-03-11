Вице-премьер Татьяна Голикова возглавила совет по поддержке российского кино

Татьяна Голикова назначена председателем попечительского совета социальной и экономической поддержки отечественного кинематографа.

Об этом сообщается в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованном на портале правовой информации.

Вопросы культуры перешли в область компетенции Голиковой в конце прошлого года, отмечает ТАСС. Тогда вице-премьер обращала внимание на то, что эта сфера особенно сильно пострадала в период пандемии коронавируса. По ее словам, масштабы потерь предстоит оценить в этом апреле.