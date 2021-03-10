С 2023-го приоритет при приеме в школы искусств получат "наиболее одаренные"

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об особенностях регулирования деятельности детских школ искусств.

Об этом сообщает ТАСС. Согласно нововведению, в таких школах будет применяться дифференциация оценки результатов вступительных испытаний, проводимых при приеме на обучение по программам среднего профессионального образования. Кроме того, предпочтение при приеме в школы получат «наиболее одаренные» поступающие.

Уточняется, что закон вступит в силу с 2023-2024 учебного года.

Напомним, инициативу в Госдуму внес в конце 2020 года Владимир Путин. В соответствии с документом, Минкульт будет наделен полномочиями по установлению школами искусств контрольных цифр приема и подготовки для обучения по программам высшего образования на бюджетной основе.