"Не вижу смысла": Стас Пьеха объяснил, почему отказывается от участия в ток-шоу

Эстрадный исполнитель Стас Пьеха рассказал, что не испытывает никакого желания ходить на ток-шоу, чтобы вести там дискуссии «с какими-то сомнительными персонажами». Кроме того, с долей скепсиса к телевизионным шоу он относится после инцидента с его бабушкой Эдитой Пьехой.

«Я не вижу смысла участвовать в такого рода ток-шоу. Если от меня потребуется экспертное мнение в тех областях, в которых я разбираюсь, то да, я приду. Спорить с какими-то сомнительными персонажами на аналогичные темы не вижу смысла», — пояснил он в интервью News.ru.

Певец рассказал, что его бабушку телевизионщики уже один раз обманули, когда зашли к ней в дом и, не предупредив, начали вести съемку интерьера: «Во-первых, человек уже немолод. Во-вторых, так вообще не делается», — сетует исполнитель. В добавок ко всему, после этого те же журналисты пригласили их на свою передачу, но получили однозначный отказ.