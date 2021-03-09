Телевидение – это для взрослых: Алексей Пиманов считает контент важнее формата

Ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов убежден, что говорить о «смерти» телевидения пока преждевременно.

«Не телевидение умирает, а умирает тот, кто не умеет делать хороший контент. Хороший контент будут смотреть везде», – отметил ведущий в интервью порталу News.ru, добавив, что не имеет значения, как технически информация доходит до зрителя.

Пиманов подчеркнул, что его передача представлена и на ТВ, и в соцсетях, где присутствует молодежь.

«Социальные сети – это короткий формат. С информационной точки зрения мы давно там. Но "Человек и закон" – это длинный формат. Телевидение – это вообще для взрослых. Если ты хочешь делать контент для аудитории телевидения – ты должен делать одно, для Интернета – нужна другая подача. Но мы делаем и так, и так. Мы спокойно к этому относимся. Поверьте, наша тема будет вечна», – сказал ведущий.