Конкурентка Донцовой и жизнелюбие: чем запомнится умершая Татьяна Полякова

8 марта на 62-м году жизни скончалась популярная писательница, автор детективных романов Татьяна Полякова. Об этом сообщила в социальной сети ее пресс-секретарь Валерия Сергеева: «От нас ушла Танечка Полякова. Человек такого потрясающего жизнелюбия, что верилось: проклятая онкология обломает об него зубы. Пока были силы, она с юмором относилась даже к этой выматывающей борьбе за жизнь...»

Чем запомнится читателям топовая писательница Татьяна Полякова?

Конкурентка Донцовой

Полякова и Донцова – без сомнения главные российские авторы авантюрного детектива. Полякова пришла в беллетристику, когда Донцова уже писала свои книги и была известным автором. Татьяна Владимировна не скрывала, что к публичности ее подтолкнул пример Донцовой и она сама взяла себя на слабо.

Бывшая воспитательница детского сада

Татьяна Полякова 14 лет работала воспитателем в детском саду, пока не выбрала писательство основным заработком. Работа нянечки не очень вяжется с детективами и сочинением сюжетов про убийства. На самом деле Полякова устроилась в детский сад, чтобы туда приняли ее ребенка, а по образованию она учитель русского языка и литературы, филолог, с родным языком и историей литературы на ты.

Писать Полякова начала в 1997 году для удовольствия.

Экранизация романа «Тонкая штучка» с Захаровой

Некоторые из романов Поляковой стали основой для фильмов. Самая известная экранизация — фильм «Тонкая штучка» (1999 год) с блестящим актерском составом: Александрой Захаровой, Дмитрием Певцовым, Аликой Смеховой, Алексеем Серебряковым и Игорем Бочкиным.

Не захотела переезжать в Москву и не любила понты

Став известной и востребованной писательницей, бывшая воспитательница не захотела переезжать из Владимира в столицу и менять образ жизни. Полякова продолжала жить в родном городе, а в Москве, где у нее была квартира, бывала набегами, приезжала иногда по делам.

Несколько лет назад семья Поляковой купила дачу в Крыму — обычный дом с садом у моря, и она любила проводить время там.

Жизнелюбие и юмор

Полякова была приятным в общении человеком, с чувством юмора и потрясающим жизнелюбием. Об этом знают все беседовавшие с ней журналисты, и эти качества так или иначе отражались в ее романах.

Несколько лет назад Татьяна Владимировна признавалась в интервью корреспонденту «Собеседника», что есть люди, которым всегда все не так, их вечно что-то не устаревает, а она из другой категории: ей всегда все так, все нравится и все хорошо, для нее всегда стакан наполовину полон...