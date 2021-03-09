Двойное представление для маленьких почемучек

Для тех родителей, чьи малыши уже вступили в «нежный возраст» почемучек, появился, пожалуй, самый красочный и удобный «ответник».

Книга Жосефин Соваж «Почему трава зеленая? И другие вопросы о природе» не просто разъясняет малышу его важные и постоянные «почему?», а дает об этом широкое и понятное представление. Причем сразу в двух смыслах этого слова: по каждому вопросу здесь находятся как ответы, так и яркие примеры с картинками и специальными кармашками. Так ребенок лучше сложит свое понимание о флоре и фауне: что едят животные, где обитают птицы, за счет чего передвигаются насекомые; да даже о том самом непростом процессе фотосинтеза получит исчерпывающий детский ответ.

Ну а совместное чтение малышей и родителей, в которое книга легко способна вовлечь, укрепит отношения и взаимопонимание с детьми.