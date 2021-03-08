"Куролесим ради вас!": Бурунов оригинально поздравил женщин с 8 марта

Знаменитый комедийный актер Сергей Бурунов извинился, что мужчины часто ведут себя «как идиоты».

Сергей Бурунов сделал себе отличный подарок ко дню рождения (6 марта): пополнил фильмографию комедией «Пара из будущего», которую уже можно увидеть в кинотеатрах. Артист уверяет: после просмотра многие семейные пары найдут новый ключ к взаимопониманию. Сергей полагает, что отношения между мужчиной и женщиной делятся на три этапа: романтический, «физкультура» (так он называет неминуемую «притирку» между партнёрами) и соединение, либо расход.

Бурунов напоминает, что если есть цель сохранить отношения, – необходимо над ними работать. По его мнению, в разладе всегда виноваты двое, об этом нужно помнить, разговаривать и постоянно анализировать происходящие изменения. Тогда есть вероятность, что через 20 лет паре посчастливится остаться вместе.

Артисту досаждает, что, полюбив его экранный комичный образ, многие люди думают, будто в жизни он также смешлив.

«Есть стереотип, что сейчас придёт Бурунов, и все будут кататься со смеху, – рассказал Сергей в интервью Алле Довлатовой на «Русском радио». – А я прихожу спокойный, серьёзный, немного уставший – обычный человек. Но люди спрашивают: «Почему такой грустный?» Я люблю «подурить», но то ли с возрастом сдаю обороты, то ли отдаю всё на площадке... в жизни я совсем другой человек – ухожу в себя, коплю энергию».

К удивлению Довлатовой, на вопрос о любви к людям Бурунов ответил, что временами у него случаются «приступы человеколюбия», но большую часть времени он мизантроп.

Однако, несмотря на неожиданное признание Бурунов, конечно, поздравил всех женщин с 8 марта.

«Дорогие женщины, так сложилось исторически, что вам выпало много испытаний. Поймите: всё, что мы куролесим, – ради вас. Когда мы приходим домой с глазами «срущей кошки», хочется тепла, припасть к вам на грудь, и вы говорите: «Чего ты? Чего? Всё хорошо!» Вот это главное. Желаю женщинам мудрости! Мы, конечно, ведём себя, как идиоты, но жизни без вас не представляем!» – страстно заявил артист.

Дубницкая Анна