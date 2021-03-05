"Неудачный секс, или Сумасшедшее порно" получил главный приз Берлинского фестиваля

Фильм румынского режиссера Раду Жуде «Неудачный секс, или Сумасшедшее порно» стал лауреатом главного приза 71-го Берлинского международного кинофестиваля. Картина удостоилась премии «Золотой медведь».

Сюжет картины повествует об учительнице истории, которая попала в неловкую ситуацию: её карьера оказалась под вопросом из-за видеозаписи интимного характера с её участием. В фильме актеры были вынуждены сниматься в масках из-за пандемии коронавируса.

«Серебряного медведя» получили венгерский режиссер Денеш Надь за работу в фильме «Естественный свет», а также корейский сценарист Хон Сан Су, написавший «Вступление».

Гран-при Берлинале получила картина японского режиссера Рюсукэ Хамагути «Колесо фортуны и фантазии». Жюри же отдало свои симпатии фильму немецкого режиссера Марии Шпет, снявшей «Господин Бахман и его класс».

Из-за строгих ограничений в Европе, фестиваль прошел в онлайн-формате. Однако торжественное награждение планируют устроить в июне этого года вживую.