"Как в армии": жена Алексея Пушкова рассказала о проблемах в семье

Политик, сенатор, телеведущий программы «Постскриптум» на канале «ТВ Центр» Алексей Пушков и супруга Нина Пушкова – пример образцовой семьи. Они в браке уже более 40 лет, и все это время они идут по жизни рука об руку.

Но как оказалось, счастливый семейный союз Нине Пушковой дался нелегко, ведь выйдя замуж, она столкнулась со многими трудностями, о которых решила рассказать только сейчас.

Нина Пушкова – известная актриса, писательница и сценарист. Своего будущего супруга она встретила в театре, куда прошла с подругами по студенческим билетам.

– Я обратила внимание, что через место от меня сидит молодой человек, который весь спектакль просмотрел на меня, – вспоминает 63-летняя Нина Васильевна. – Девушки это чувствуют. После спектакля он подошел ко мне и попросил проводить до дома.

С тех пор влюбленные практически не расставались. Но когда они решили пожениться, родители Алексея не сильно поддержали эту затею.

– В молодости все думают, что их ждет фантастическое будущее, и я не исключение, – констатирует Пушкова. – Алексей видел себя послом, а я – Народной артисткой Советского Союза!

Сказать, что его родители были против меня, нельзя. Просто им казалось, что союз актрисы и дипломата трудносочетаем.

Однако впоследствии Нине все же удалось доказать обратное. Ради своего мужчины она пошла на все и спустя годы характеризует себя как «жена военного с долей гламура».

– Иногда надо собраться, как в армии, за 45 секунд, и быть готовой: и прическа, и вся-вся-вся, – делится жена политика. – Всегда должна быть готова к выходу или к встрече. Или надо ехать на прием, там опаздывают, и ты успеваешь где-то на ходу привести себя в соответствие.

По словам Нины Пушковой, супруга дипломата должна не только безукоризненно выглядеть, но и тонко чувствовать своих собеседников.

– Если ты видишь, что у кого-то нет детей, то ты лучше не заводи разговор о детях, потому что для кого-то это будет болезненная тема, – сказала Пушкова в интервью Борису Корчевникову в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1». – Здесь нужно чувство такта… то, что называется «комильфо» – как надо.