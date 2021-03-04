"Летим, плывем и едем": познаем транспорт и развиваем фантазию

Тем малышам и их родителям, кому книжки «с окошками» настолько полюбились, что приелись, впору выходить на новый уровень. Для этого есть целые книги-3D-визуализации.

«Летим, плывем и едем» — это настоящий кладезь складываемых-раскладываемых панорамок, которые помогут юным читателям не просто красочно и безопасно увидеть, что к чему в мире транспорта, но и понять, какой это формы, какие детали и где располагаются, а также как функционируют. А на определенных страничках малыша даже ждет бонус — он сможет узнать, как внешние элементы взаимодействуют с самим транспортным средством: например, самостоятельно придвинув трап к самолёту.

Кроме того, яркие и занимательные иллюстрациии можно использовать не только по прямому назначению, но и как декорацию для собственных игр, историй и сюжетов, развивая ребенку фантазию.

В общем, совсем для малышей — под присмотром (потому что необычные конструкции, конечно, малышу немедленно захочется поотковыривать), но минимум 20-30 минут спокойствия за раз родителям эта книжка подарит. Ну а детки постарше смогут занять себя «Летим, плывем и едем» подольше и уже самостоятельно.