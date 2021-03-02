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Юрий Башмет: Самый слабый инструмент в нашей стране – валторна

Культура и ТВ
17:08, 02 марта 2021

Юрий Башмет: Самый слабый инструмент в нашей стране – валторна
Юрий Башмет//фото: Global Look Press
Юрий Башмет//фото: Global Look Press

«Валторны наконец у нас заиграли», – сказал Юрий Башмет, подводя итоги 14-го Зимнего международного фестиваля искусств, арт-директором которого является уже много лет. По мнению знаменитого альтиста и дирижёра, до сих пор валторна была самым слабым инструментом в России.

Валторнистов Башмету удалось немного напугать.

– Я рассказал им историю о том, как где-то за границей проходил конкурс – сто человек на место. Вышел конкурсант, сыграл две ноты, вторая у него не прозвучала. На музыкальном жаргоне это называется кикс: не тот звук или другая нота. То есть он уже на второй ноте киксанул, после чего сказал: «Спасибо, до свидания». Сам понял, что дальше играть незачем: нельзя киксовать. Рассказал я это валторнистам. Они испугались и теперь не киксуют. Возможно, у нас школа просто слабая. Но сейчас на концерте в академии я услышал восемь удивительно чистых партий, практически без киксов, с красивым звуком, и это всё молодые музыканты. Прелесть!

Работой с «не киксующей» молодежью Башмет и его фестиваль гордятся. Именно в Сочи был сформирован Всероссийский юношеский симфонический оркестр, который завершал гала-концерт закрытия. 

В числе других удач фестиваля Юрий Башмет выделил музыкальный спектакль «Свидание в Москве» о девушке-провинциалке, которая приезжает в Москву, влюбляется и пытается найти себя. Создатели, в числе которых композитор, профессор Московской консерватории Александр Чайковский, попытались показать столицу сочинцам не суетной, а романтичной. Однако, по словам Башмета, «непросто было найти драматических актёров, которые умеют петь». Удалось справиться во многом благодаря исполнительнице главной роли Екатерине Рябовой, которая параллельно с работой в театре учится в Гнесинке. «Пять-шесть песен из этого спектакля могут стать хитами», – ванговал Башмет на итоговой пресс-конференции.

Ещё один музыкальный спектакль «Корабль влюблённых» – это и премьера, и звёздные имена: на сочинскую сцену выходили Андрей Мерзликин, Григорий Сиятвинда, Надежда Лумпова, Ольга Ломоносова. «Здесь тоже для меня была открытием девушка, сыгравшая главную роль, – отвешивал комплименты Башмет. – Потом выяснилось, что она играет в театре у Жени Миронова (Театр наций. – К.Б.). Когда мы ему расписывали, какая она хорошая, он был очень доволен».

Евгений Миронов представил в Сочи один из главных проектов фестиваля – музыкально-драматическое представление «Гамлет».

А вот Денис Мацуев не смог приехал к Башмету, хотя планировалось его участие в гала-концерте закрытия. Пианисту, как выяснилось, дали зелёный свет для его фестиваля в Иркутске. Зато, несмотря на пограничные сложности, удалось привезти представителей Италии, Великобритании, Швейцарии, США, Финляндии, Германии, Бельгии и Ирландии.

В кулуарах сочинского фестиваля музыкальные мэтры говорили о надеждах вернуть полноценную жизнь в концертные залы страны. Академическая музыка пострадала от пандемии 2020 года очень сильно. Прошедший Зимний фестиваль внушает, по мнению творческого академического истеблишмента, веру в то, что скоро жизнь классических музыкантов восстановится в России в полном объёме.

Константин Баканов, Сочи.

Теги: #Знаменитости

Рубрика: Культура и ТВ

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