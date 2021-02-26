В Австралии высмеяли правительство за закон о плате соцсетей за новости

Австралийский проект The Juice Media выпустил ролик в рамках рубрики «честная правительственная реклама». В нем блогеры рассказали о новом скандальном законе, который вынудил социальные сети и технологические корпорации вроде Google и Facebook платить за новостной контент традиционным медиа.

В ролике блогеры высмеивают инициативу, объясняя, что на самом деле независимым журналистам едва ли достанутся существенные выплаты, а всю выгоду соберет монополист на рынке СМИ Австрии News Corp, принадлежащая Руперту Мердоку. Сам закон они называют «Торговая сделка News Corp».

«Мы все согласны, что Facebook — это проблема. Соцсеть становится слишком влиятельной, платит все налоги, продвигает фейковые новости и затем они пытаются запугать нас… ваше правительство. Мы не можем позволить сконцентрировать такую мощь в руках этого миллиардера (показывает на Марка Цукерберга). Эта мощь должна остаться в руках этого миллиардера (показывает на Руперта Мердока), который становится слишком влиятельным, платит все налоги, продвигает фейковые новости и запугивает ваше правительство»

Ведущая приводит цифры, что традиционные медиа вынуждены были сократить пять тысяч рабочих мест журналистов, особенно в провинциях, из-за того, что рекламодатели перешли к интернет-платформам вроде Facebook и Google: «Конечно, мы могли бы исправить это, заставив технологических гигантов платить больше налогов и инвестировать их в квалифицированную журналистику, но для этого нам придется закрыть все налоговые лазейки, а мы не можем поступить так с нашими друзьями. Плюс, это означает, что у нас появится качественная журналистика и мы, черт подери, совсем этого не хотим». Вместо этого, как следует из ролика, власти Австралии решили заставить Google и Facebook финансово поддержать новостных гигантов, вынудив их платить за контент. Авторы уверены, что это едва ли поможет «хворающим» медиа.

«Единственное, ради чего мы это делаем — чтобы сохранить нашу пропаганду», — говорят блогеры от лица властей.

Вместо того, чтобы изменить вещи, которые людей не устраивают в технологических корпорациях, этот закон позволит медийным корпорациям присоединиться к ним: например, им будут передавать некоторые данные о пользователях и позволят менять алгоритмы, что, по мнению блогеров, позволит крупным медиа улучшать кликбейт и другие показатели. К тому же у них и у соцсетей появится общий интерес в «уничтожении человеческой цивилизации ради наживы».

Авторы ролика уверены, что небольшие независимые медиа и блогеры не станут выгодоприобретателями от этого закона, в итоге политики смогут переизбираться заглушив голоса своих критиков: «Проигравший, как и всегда — ты», — обращаются они к зрителю.

Закон, о котором идет речь был принят властями Австралии накануне. После скандала с Facebook, который в знак протеста запретил публиковать у себя ссылки на австралийские СМИ, чтобы не платить им отчисления, чем вызвал отчаянную критику со стороны властей, положения были смягчены. В частности, платить им теперь придется лишь в том случае, если они не договорятся со СМИ напрямую.