Гильдия киноведов отказалась от организации премии, на которой хотят наградить Навального

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России Кирилл Разлогов сообщил, что гильдия снимает с себя обязанности организатора премии «Белый слон». Скан документа выложен на официальном сайте Союза кинематографистов.

«Это позволит избежать дальнейших бесплодных дискуссий и конфликтов», — пишет Разлогов.

Причиной конфликтов внутри профессионального сообщества стала инициатива экспертного совета премии «Белый слон» по выдвижению расследования Алексея Навального «Дворец для Путина» на награждение специальным призом «Событие года».

Большинство экспертов одобрили это намерение, но оно не понравилось организаторам из Союза кинематографистов.

«В ходе обсуждения, которое, к сожалению, неоднократно переходило в крики и взаимные оскорбления, в резкой форме неоднократно было высказано мнение, что среди организаторов и членов экспертного совета премии "Белый слон" ведущая роль должна принадлежать критикам и экспертам, не являющимся членам Союза кинематографистов России (и соответственно Гильдии киноведов и кинокритиков)», — пишет Кирилл Разлогов.

Ранее в разговоре с журналистом Sobesednik.ru бывший глава Гильдии киноведов и кинокритиков России Виктор Матизен назвал видеосъемку разговора оппозиционера Навального со своим предполагаемым отравителем «шедевром кинодокументалистики».

Двухчасовой фильм «Дворец для Путина. История самой большой взятки» вышел на YouTube-канале Алексея Навального 19 января и на момент публикации новости собрал более 113 миллионов просмотров.