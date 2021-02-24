Три ссылки с сексуализированным аниме заблокированы в РФ по решению питерского суда

В Санкт-Петербурге Московский районный суд признал вредоносной информацию по трем линкам в рунете и запретил ее распространение в России. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на объединенную пресс-службу судов.

Речь идет о страницах с аниме-сериалом «Межвидовые рецензенты».

Ранее питерская фемида уже заблокировала доступ к нескольким ссылкам с аниме-фильмами «Инуяшики», «Тетрадь смерти», «Игра Дарвина», «Князь Тьмы и Герой».

В судах поясняли, что речь идет не о том, что сами аниме-произведения теперь запрещены для просмотра на территории РФ, но блокируются ссылки, где не указаны возрастные ограничения для просмотра.

«Межвидовые рецензенты» — это сексуализированный аниме-сериал, где главные герои делают рецензии на бордели в мире, где легализована секс-индустрия.