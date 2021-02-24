"Над могилой Филиппова надругались!": рядом с актером захоронили прах сына, которого он называл предателем

Лектор из «Карнавальной ночи», Киса Воробьянинов из «Двенадцати стульев» – эти роли принесли актеру Сергею Филиппову всенародную славу. Тридцать лет назад артист скончался. А сейчас из-за его могилы начнутся судебные разбирательства. Ведь туда закопали урну с прахом сына, которого он при жизни и знать не хотел.

Личная жизнь Филиппова складывалась весьма сложно. Его первой супругой стала работница циркового училища Алевтина Горинович, родившая ему сына Юрия. В начале войны главный режиссер Театра комедии, в котором служил Филиппов, отправил актеров в эвакуацию в Душанбе. Сергею он в порядке исключения разрешил взять с собой жену с сыном и тещей. Там их отношения разладились.

Юрий Филиппов

– Сергей Николаевич не слишком был счастлив в первом браке, – рассказывает внучка второй жены актера – Антонины Голубевой – Марина Попова (Тропилло). – У меня сохранились письма, в которых Филиппов писал своей маме: «Пусть они едут в Ленинград и поживут без меня. Надоели до смерти!» В 44-м Филиппов вернулся в Ленинград из эвакуации и встретил мою бабушку: актрису и писательницу Антонину Голубеву, дочь Сологуба, с которой прожил до конца своих дней. Она трижды спасала его от смерти: у него была резекция желудка, опухоль мозга... К сожалению, общих детей у них не было. Бабушка блокаду провела в Ленинграде, застудилась. Но у бабушки была моя мама и я с братом. Мы всю жизнь жили вместе. При этом от Юры Сергей Николаевич всегда бегал, прятался и стыдился его безумно, считая предателем. Ведь он в 41 год уехал вместе с мамой в Израиль. Сергей Николаевич Юру презирал.

Сергей Филиппов с Антониной Голубевой

В нашем доме имени Юры никогда не звучало, – продолжает Марина Владимировна. – Сергей Николаевич изредка получал от него письма, которые рвал, даже не читая. Юра пропал из жизни Филиппова на тридцать лет, а потом вернулся в Россию и начал пиариться. Ходил по передачам, в театры, представляясь сыном легендарного артиста. Хотя на самом деле Филиппов сомневался, что Юра – его сын. Как говорил сам Сергей Николаевич с издевкой, Алевтину «потными ручонками многие мальчики трогали в цирковом училище».

С сыном

Год назад Юрия не стало. Каково же было удивление Марины Владимировны, когда она узнала, что его прах захоронили в могилу легендарного актера, даже не поставив ее в известность. Родные уверены: над могилой Филиппова просто надругались!

– В очередной раз прихожу проведать Сергея Николаевича и вижу, что его могила полностью переделана, – вздыхает Марина Владимировна. – А посаженные нами ель и береза были срублены. Не сразу поняла, что произошло. Выяснилось, что в могилу Филиппова подхоронили урну с прахом Юры. Оказывается, администрация кладбища сначала отказывалась это делать, но потом все-таки согласились. За это впоследствии кто-то был даже уволен. Скажите, если бы Филиппов был не великим актером, а дворником или бомжом, его сын был бы похоронен вместе с ним? Не было ли это тоже пиаром, как и все поведение Юры при жизни, желавшего приобщиться к чужой славе?

Недавно Марина Владимировна узнала, что на могилу комика претендуют и другие люди. Супруга Юрия Татьяна уже заявила, что после своей смерти тоже хочет покоиться там – вместе с легендарным актером!

– Она уже претендует на «родовую могилу», называя себя невесткой! – возмущается Марина Владимировна. – Мол, имеет полное право там лежать. Как так можно? Она не имеет никакого отношения к созданию могилы, памятника, похоронам... Моя мама хоронила Филиппова: у нас есть все документы, в том числе квитанции на гроб и цветы. «Ленфильм» оплатил памятник и бюст. А похороны оплачивали актеры и моя семья. Мы сделали для дедушки все, что могли. Кто бы мог тогда подумать, что потом возникнет подобная ситуация! Мы, кстати, не были против, чтобы прах Юры захоронили рядом с Сергеем Николаевичем, но с условием, что могилы разделят хотя бы зрительно. Но Татьяна обещание не выполнила. Это через год сделало кладбище за свой счет. Поймите, подземное царство Филиппова принадлежит только ему, великому актеру.

Могила Филиппова

Попова (Тропилло) уверяет: к могиле Филиппова ни Юрий, ни его жена не имели никакого отношения с момента похорон тридцать лет назад. И никогда до возвращения из-за границы там не бывали.

– Сколько оскорбительных, мерзких слов в адрес бабушки и меня мы услышали с их стороны! – вздыхает Марина Владимировна. – Мы с братом подаем на них в суд за оскорбление чести и достоинства. Они говорили, что мы забрали все наследство, включая антиквариат. Какое у Филиппова могло быть наследство? В его комнате была лишь тумбочка страшненькая, шкафы с книгами, старый диван и портрет похожего на него мужика с куском хлеба. Всё! У Филиппова даже телевизора не было. Советские актеры не были богачами. Светлана Дружинина недавно говорила, что все актеры умирали в нищете. Юра прекрасно знал о непростом материальном положении отца. Но он, будучи богатым, ни разу не прислал ни одной копейки. Все, что осталось у Филиппова на сегодняшний день, это место его упокоения, его вечное подземное царство, которое теперь потребовалось им. Мы настаиваем, чтобы разделительная полоса на могиле оставалась на месте – в противном случае придется обратиться в суд.

Кому досталось наследство?

После смерти родственников внучка подала в суд для того, чтобы прописаться в их квартире и сделать там музей. Марина Владимировна прошла пять судов. В результате в прописке ей было отказано: квартира отошла государству.

– Туда вселили какую-то незнакомую женщину-татарку, – говорит Тропилло. – Пока шли суды, квартира, в которой жил Филиппов с моей бабушкой, была опечатана. Но полосу белой бумаги с печатями неоднократно срывали. Из квартиры были украдены серебряные ложки, кожаное пальто, именной бинокль и ваза. Татьяна, насколько я знаю, хочет претендовать на дачу и квартиру, тогда мы с Андреем тоже подадим встречный иск.