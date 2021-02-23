Певец Вася Обломов пожелал парням не служить в армии

Вокалист и продюсер Василий Обломов написал на личной странице Facebook обращение по случаю праздника 23 февраля, в котором пожелал парням никогда не служить в армии.

«Важно понимать, что все, кто к [войне] призывают и ей пугают, никогда сами умирать на ней не станут. А еще война — чаще всего результат того, как бестолковые никчемные политики не могут между собой договориться», — пишет музыкант.

Обломов считает, что, пока армия не будет работать исключительно на контрактной основе, ее будут боятся «только призывники и их родители».