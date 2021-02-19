В России могут снова поставить "Норд-Ост", но уже в современном переосмыслении

Гендиректор «Бродвей Москва» Дмитрий Богачёв считает, что постановку можно перезапустить на сцене в России после 20-летнего перерыва: «Это было бы правильно», — полагает он. Багачёв был коммерческим директором «Норд-Оста» и представил в РФ бродвейскую модель проката.

При этом он отмечает, что произведение стоит переосмыслить с новым коллективом, сделать его более современным, что, по словам эксперта, является стандартным решением в театре. «Речь в моём понимании не о мемориальной постановке, а о так называемом ривайвле — новой постановке того же произведения. С новым режиссёром и творческой командой. Всё-таки 20 лет прошло. Всё сильно поменялось. Это обычное дело в театральной практике, когда хороший мюзикл становится классикой и ставится снова и снова в разные годы в разных театрах», — объясняет продюсер в интервью News.ru.

В России спектакль связан с трагическими воспоминаниями о теракте в московском театре на Дубровке, который произошел 23 сентября в 2002 году. Тогда боевики взяли зрителей мюзикла в заложники, после чего власти пустили в зал нервно-паралитический газ, подействовавших не только на захватчиков, но и на заложников. В результате словосочетание «Норд-Ост» стало именем нарицательным и используется именно для обозначения этого теракта.