HBO Max снимет новый сериал про Джона Константина

Новая версия сериала «Константин» от HBO Max сейчас находится на раннем этапе разработки, сообщают источники Variety. Предполагается, что он в итоге должен подвести вселенную DC к отдельному сериалу о «Темной лиге справедливости» (среди них, например, Болотная тварь, Мадам Ксанаду, Мертвец и Доктор Мист).

Как пишет издание, сейчас идут поиски актера, который исполнит роль Джона Константина. Сценарий пишет Гай Болтон, а продюссированием займется Джей Джей Абрамс, который уже работает над «Темной лигой справедливости».

Наибольший успех история получила после выхода фильма «Константин: Повелитель тьмы» («Constantine»), в котором Джона Константина сыграл Киану Ривз. После была попытка снять по комиксу сериал для CW, но его закрыли после одного сезона, а сам персонаж периодически появлялся в других сериалах канала: «Легенды завтрашнего дня» и «Стрела».

В новой экранизации авторы намерены сделать упор на мистической составляющей комикса и попытаться обойти стороной религиозный аспект, который был в центре внимания в фильме с Ривзом.

HBO Max от комментариев отказался. Официального подтверждения, что Константин станет одним из участников «Темной лиги справедливости».