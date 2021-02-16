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В Самаре художник сделал из автобусной остановки уютную хрущевку

Культура и ТВ
20:41, 16 февраля 2021

В Самаре художник сделал из автобусной остановки уютную хрущевку
Фото: Instagram @vitvin_v
Фото: Instagram @vitvin_v

В городе Самаре на улице Ново-Садовой местные жители внезапно обнаружили, что остановка общественного транспорта преобразилась: ее стекла оклеили советскими обоями, а в середине в лучших (пост)советских традициях повесили ковер.

Нашлось в экспозиции место часам с маятником и небольшой иконке.

Имитация российской камерной повседневности появилась в городской инфраструктуре в ночь с 13 на 14 февраля. но вскоре от нее ничего не осталось, а 15 февраля стал известен автор произведения современного искусства.

Им оказался Валентин Витвинский, местный современных художник. Об этом он сообщил на личной странице в Instagram.

Рубрика: Культура и ТВ

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Фото: Instagram @vitvin_v

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