В Самаре художник сделал из автобусной остановки уютную хрущевку

В городе Самаре на улице Ново-Садовой местные жители внезапно обнаружили, что остановка общественного транспорта преобразилась: ее стекла оклеили советскими обоями, а в середине в лучших (пост)советских традициях повесили ковер.

Нашлось в экспозиции место часам с маятником и небольшой иконке.

Имитация российской камерной повседневности появилась в городской инфраструктуре в ночь с 13 на 14 февраля. но вскоре от нее ничего не осталось, а 15 февраля стал известен автор произведения современного искусства.

Им оказался Валентин Витвинский, местный современных художник. Об этом он сообщил на личной странице в Instagram.