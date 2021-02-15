В "Лиге справедливости" Джокер произносит знаменитую фразу. Новый трейлер фильма

HBO Max опубликовала новый трейлер «Лиги справедливости Зака Снайдера» — расширенной версии вышедшего ранее фильма, который показался многим не самой удачной экранизацией. Судя по отзывам к трейлеру, от режиссерской версии, которая выйдет уже через месяц, ждут куда большего успеха. К тому же в нем появится Джокер и произнесет фразу «We live in a society» («Мы живем в обществе»), давно ставшую мемом.

«Это супергерои, широко представленные в наших нынешних взглядах на политику, социальную справедливость, расу и теологию», — пишет The Hollywood Reporter, осуждая нападки на супергеройские фильмы Снайдера за их мрачность. — Что касается героев, о любви к которым они [фанаты] говорят, когда вы преодолеете все это, у вас будет история о невероятных людях, которые просто пытаются стать лучше. Что может быть человечнее? Что может быть оптимистичнее?».

Издание отмечает: даже несмотря на то, что герои фильма обладают сверхсилами, в фильме Снайдера они остаются людьми и вынуждены решать собственные проблемы, на которых и концентрируется режиссер.

Кроме того, на последних секундах трейлера в фильме появляется Джокер в исполнении Джареда Лето. Он не показывался на экранах в этом амплуа с момента выхода «Отряда самоубийц» в 2016 году. В ходе короткого диалога с Бетменом он произносит знаменитую фразу «We live in a society» («Мы живем в обществе»), которую Джокер до этого никогда не произносил в каноничных произведениях.

Эти слова «прилипли» к Джокеру в ироничных мемах про часто надуманную социальную несправедливость. После того как мем набрал популярность, фанаты даже подписывали петицию с требованием, чтобы фразу произнес Джокер из одноименного фильма с Хоакином Фениксом, но этого не случилось.