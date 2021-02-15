"Драгоценная ты": многослойная поколенческая драма 21 века

Если кто-то когда-либо захочет составить рейтинг произведений по числу слоев драматизма в сюжете, то книга Хелен Монкс Тахар «Драгоценная ты» точно должна занять свое почетное место на верхних строчках. Тут вам и ситуация, когда возраст застал человека врасплох. И семейный конфликт – причем сразу у двух сторон. И разрыв между поколениями, ставший ныне совершенно беспрецедентным — только здесь в одном таятся уже сразу два слоя...

Читать о том, как Кэтрин, главный редактор неизбежно загибающегося в цифровую эру печатного журнала, пытается оттеснить на обочину молодая стажер Лили — уже априори интересно. Примерять это на такое цикличное и стабильное прошлое и осознавать, что даже в незыблемой прежде борьбе поколений, кажется, что-то сдвинулось — впервые за сотни лет — вдвойне остросюжетно. Ну, а гипнотически смаковать развязку, в которой каждый из тех самых слоев драмы диффундирует в другие и вынуждает саму сюжетную линию метаться и будоражить читателя — сущий кайф!