Хозяин виллы, где жил Навальный, высмеял "Россию 1", сняв пародию на их сюжет

Хозяин дома, в котором жил оппозиционный политик Алексей Навальный, пока находился на реабилитации в Германии, снял ролик, самостоятельно изобразив корреспондента телеканала «Россия 1» Анастасию Попову (Боурт). Пародия на сюжет российского телеканала была записана без слов — он использовал только звуки.

В ролике мужчина бегает и прыгает по дому в рыжем парике, изображая удивление и изумление от увиденных вещей (банан, унитаз, ершик и прочее). Таким образом он высмеивает, как сотрудница «России 1» пыталась выдать обычный дом за роскошества.

Напомним, ранее он пояснял, что в дом она попала обманом, не сказа ничего о своей работе в СМИ и снимала его на скрытую камеру, что противоречит немецкому законодательству. После выхода сюжета он незамедлительно обратился в правоохранительные органы. Сама Боурт это отрицает, заявляя, что не скрывалась.

При этом г-жа Боурт в сюжете по федеральному телевидению заявила, что за проживание Навальный заплатил 30 тысяч евро, а за аренду помещения для съемки ролика — 970 тысяч евро. Однако позденее глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков опроверг эти данные: за проживание Навального бизнесмен Евгений Чичваркин заплатил около 15 тысяч евро, а за аренду помещения для съемки фильма про «дворец Путина» на два дня — 1 800 евро.