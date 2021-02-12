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Восьмой сезон "Бруклин 9-9" станет для сериала последним – NBC

Культура и ТВ
14:17, 12 февраля 2021

Восьмой сезон "Бруклин 9-9" станет для сериала последним – NBC
Скриншот из Youtube
Скриншот из Youtube

Комедийный сериал про полицейских «Бруклин 9-9» будет закрыт после сокращенного восьмого сезона, который запланирован на сезон 2021-2022 годов. Из-за низких рейтингов его намеревались закрыть на Fox ещё после пятого сезона, но фанаты восстали и его забрал к себе NBC. Теперь о закрытии ситкома сообщает уже NBC.

Съемки сериала ранее были отложены из-за пандемии коронавируса. Сообщается, что заключительный сезон будет состоять из всего десяти серий — в седьмом сезоне было 13 серий. Съемки будут возобновлены уже в ближайшие недели.

Сериал вышел в 2013 году и вызвал положительные отзывы как у зрителей, так и критиков. Главные роли в нем исполнили Андре Брауерг, Терри Крюс («Все ненавидят Криса», «Неудержимые») и Энди Сэмберг, широко известный в России по трио The Lonely Island и юмористическим клипам с Джастином Тимберлейком.

Теги: #сериал

Рубрика: Культура и ТВ

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