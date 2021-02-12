Третьяковка, несмотря на пандемию, справилась с планами на реставрацию

Гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова отчиталась о выполненном плане по реставрации выставочного пространства, пишет News.ru.

Сложности в выполнении плана возникли в весенний период 2020 года, когда сотрудники полностью были переведены на удаленный режим работы.

«Но при первой возможности, с учётом того, как люди передвигаются, мы начали разрешать им работать, потому что есть процессы, которые невозможно остановить, сама технология не позволяет длительного перерыва», — говорит Трегулова.