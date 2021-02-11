Власти Китая запретили вещание "Би-би-си" после репортажа о пандемии COVID-19

Государственное управление радио и телевидения КНР запретило вещание телеканала BBC World News на территории страны.

«Заявки на вещание в этому году приниматься не будут», – приводит Xinhua сообщение регулятора, по мнению которого сюжеты телеканала не являются «правдивыми и честными» и наносят ущерб национальным интересам и единству Китая.

Ранее BBC World News выпустил репортаж, в котором говорилось о несоответствии того, что знали китайские ученые и чиновники о пандемии коронавируса, тому, что они заявляли публично, пишет РБК. Официальный Пекин потребовал извинений.

Телеканал не согласен с обвинениями со стороны Китая.