"Свободная комната": увлекательная математика саспенса

«Свободная комната» Дреды Сэй Митчелл — из того вида саспенса, когда тебе «интересно» сильнее, чем «тревожно», и хочется быстрее и быстрее, читая взахлеб, узнавать, что же там уготовано героине на следующей странице.

История Лизы, снявшей ту самую свободную комнату, словно большая математическая система уравнений: ты, в принципе, сразу видишь все неизвестные, но сколь-либо приближаешься к ответу лишь тогда, когда точно вывел хотя бы одно. Митчелл же закручивает гайки сильнее ожидаемого, вынуждая искать первый правильный ответ особенно долго, так что та правда, к которой идет девушка, раскрывается лишь в заключительной трети. Зато разматывается быстро, как леска у рыбака при поклёвке крупного хищника. Но при том стремительной книге не откажешь в связности, и это стоит отметить особо, потому что иные авторы при такой скорости развития сюжета грешат точностью: порой, дочитав их роман, ты понимаешь, что в какой-то момент чего-то или кого-то неожиданно перестало хватать.

В этом смысле «Свободной комнате» можно (вроде бы) довериться и не контролировать логичность автора с героиней. Однако хочется. И потому что Лиза сама по себе не проста, а имеет тяжелое и мутное прошлое. И потому что ей предстоит много и ярко переступать через себя и свои многолетние страхи, чтобы освободиться…