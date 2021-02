Главные роли в экранизации The Last Of Us исполнят актеры из "Игры престолов"

В экранизации легендарной серии игр The Last of Us от HBO главную роль Джоэля сыграет Педро Паскаль — исполнитель роли Мандалорца в одноименном сериале, который ранее также сыграл Оберина Мартелла в культовой «Игре престолов». Об этом пишет Deadline.

На роль же 14-летней Элли утверждена молодая актриса Белла Рамси, известная по роли «суровой» Лианны Мормонт в том же сериале. Кроме этого она исполнила эпизодическую роль одной из девочек, оставшихся в городе без взрослых, в сериале «Темные начала» по одноименной трилогии Филипа Пулмана (в США и России книги выходили под названием «Золотой компас»).

По сюжету The Last of Us мир охватывает глобальная эпидемия, а контрабандист Джоэл пытается защитить и вывезти девочку Элли из зоны, в которой установлен карантин.

Напомним, что другую звезду «Мандалорца» Джину Карано, как стало известно сегодня, уволили из проекта после её публикации в соцсетях, в которой она сравнила преследование евреев в нацистской Германии с травлей сторонников Республиканской партии США.