Режиссер Красовский отдал свою "Нику" Навальному 

В 2017 году Алексей Красовский получил приз киноакадемия в номинации «Открытие года» за фильм «Коллектор». Тогда со сцены режиссер выступил в защиту задержанных на акциях против коррупции, которые прошли весной 2017 года. «26 марта за нашу и вашу свободу вышло большое количество людей. Они вышли, потому что у них было другое мнение, отличное от министерств и ведомств. Больше тысячи людей было задержано — это примерно в два раза больше, чем в этом зале», — сказал Алексей Красовский. Режиссер также призвал киносообщество «использовать свою власть, чтобы что-то изменить в судьбе арестованных».

— Передал свою «Нику» в Фонд борьбы с коррупцией — ФБК [фонд внесен Минюстом в список иностранных агентов — прим. ред.], — признался своим подписчикам в социальной сети режиссер. — Несколько лет назад я получил эту награду из рук режиссера Павла Чухрая. В этом году мне предстояло уже в качестве члена академии выбрать лучшие картины и лучших создателей. Однако среди документальных фильмов я снова не увидел работ фонда. Исправить это я не могу, но поддержать ребят, снимающих сильные фильмы и получающих вместо наград уголовные статьи, посчитал необходимым. Разумеется, я это сделал не от лица всей академии, от себя лично, передав ее как талисман. Пусть богиня победы принесет теперь удачу им, мне она помогла.