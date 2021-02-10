Коллаборация души и танца: премьера пластического спектакля "БОГinЯ"

16 февраля на сцене театрального-концертного зала «ЦДКЖ» воплотится спектакль, ставший результатом третьего сезона проекта Татьяны Вещиковой – режиссера, танцевально-двигательного терапевта, психолога, балетмейстера, «Миссис Россия – 2011».
В основу постановки легла сокровенная реальная история, выворачивающая наизнанку душу актера, который передаст все ощущения и эмоции через танец, через пластику, через тело. Проект помог раскрыться людям, не имеющим ранее отношения к сцене, и стал завораживающим шоу.