Создатель "Рика и Морти" сделает комедийный мультсериал о Древней Греции

Телеканал Fox заказал новый мультсериал, работать над которым будет автор «Рика и Морти» и «Сообщества» Дэн Хармон.

Это будет фэнтази-комедия, сюжет которой развернется в Древней Греции, какой она представлена в мифах. Героями станет семья из людей, богов и монстров. Им предстоит управлять одним из первых городов и при этом «попытаться не убить друг друга». Как обещают создатели, юмор там будет вполне современным: «о сегодняшней политике, знаменитостях и поп-культуре».

«Этот проект — невероятно дерзкая семейная комедия, рассказанная одним из самых изобретательных рассказчиков, — приводит The Wrap слова главы интертеймента компании Fox Entertainment Майкла Торна. — Мы доверяем Дэну Хармону превратить мифы Древней Греции в невероятно остроумный взгляд на сегодняшнюю политику и поп-культуру».

Сценарий картины будет полностью оригинальным, а названия она пока не получила, как и актеров озвучки — они будут выбраны в ближайшие несколько месяцев. Премьера мультсериала запланирована на 2022 год.