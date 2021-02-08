Вышел трейлер сериала "Сокол и Зимний солдат", про выходцев из "Мстителей"

Компания Marvel Entertainment опубликовала трейлер мини-сериала «Сокол и Зимний солдат», который должен стать продолжением кинофраншизы «Мстители».

В главных ролях картины, как и в оригинальных фильмах, выступят Энтони Маки (Сэм Уилсон) и Себастиан Стэн (Баки Барнс). События ленты развернутся после финального фильма из серии «Мстители», где Сокол и Зимний солдат были второстепенными персонажами. Также в сериале появится Даниэль Брюль, которому предстоит сыграть Барона Земо. Ранее отмечалось, что участие в проекте примет и Дон Чидл, который, как и прежде, сыграет полковника Джеймса Роудса или Воителя.

Съемки мини-сериала ранее пришлось приостановить из-за пандемии коронавируса, однако в сентябре они были возобновлены и уже завершились. Картина должна выйти уже 19 марта на Disney+.