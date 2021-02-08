Актер допустил перезапуск "Счастливы вместе", но не уверен, что это хорошая идея

Актер Павел Савинков полагает, что исключать возможности выхода новых серий сериала «Счастливы вместе» не стоит, однако он сомневается в целесообразности перезагрузки проекта. По его словам, многие сериалы только страдают, когда их решают доснять после окончания.

«Во всём мире есть спрос на ностальгию. А уж в нашей стране ностальгия популярна как нигде. Чего стоит одна только "Дискотека 80-х". Мы вообще почему-то больше счастливы в прошлом, чем в настоящем. Возможно, из-за склонности его идеализировать», — объясняет News.ru Савинков, исполнивший в сериале роль Толика.

Тем не менее актер сомневается, что сейчас нужно «воскрешать» проект. «Закончилось — так закончилось», — поясняет он, отмечая, что в истории было немало примеров, «когда популярные в прошлом истории перезапускали и это не вызывало ничего, кроме грусти».

В качестве одного из них он приводит сериал «Друзья», который спустя 16 лет было решено продлить на ещё одну часовую серию. В начале 2020 года компания WarnerMedia сообщала, что к ней привлекут всех главных героев, а съемки пройдут без сценария.

Комедийный ситком «Счастливы вместе» рассказывает о продавце обуви Гене Букине и его семье. Акцент в юморе делается на интеллектуальной и финансовой несостоятельности членов семейства. Сериал является адаптацией популярного американского ситкома «Женаты… с детьми».