"Свидетели самоизоляции"

Кто бы ни скрывался за именем Юрий Беккер (а по ряду косвенных признаков вполне возможно, что это Татьяна Полякова), и как по итогу ни относись бы к бэкграунду того, кто в этом признается, автор написал очень спорный, но очень нужный роман.

Им не проникаешься, потому что мало найдется россиян, у которых самоизоляция походила на столь сказочную самоизоляцию персонажей, но им увлекаешься, потому что завидуешь, что так может быть.

От его приторности морщишься, потому что в редкой семье даже скандалы и примирения, а в доме — происшествия и преступления бывают такими глянцевыми, но читая его, невольно вспоминаешь, что ты притягиваешь то, что сам транслируешь.

Его героям не веришь, потому что невозможно ни столько времени не работать, ни так воспитывать детей, что они исчезают из повествования уже в первой трети книги, ни настолько красиво выходить из ситуаций нарушения закона, но им завидуешь.

И в конце концов, задумавшись, именно благодаря этому роману, а не личному общению со своим ближним кругом ты особенно сильно понимаешь, что прожил очень трудный, но не самый плохой год. Своей идеальностью он и напоминает ее полную несбыточность, и оттеняет реальность: и на этом фоне уже пара-тройка совпадений с ситуациями персонажей Беккера — счастье.