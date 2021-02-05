Актер дубляжа: У нас нет защиты и наш труд не оценивается должным образом

Актер Антон Эльдаров посетовал на то, что студии экономят на профессионалах при озвучке зарубежных фильмов.

«У нас очень любят считать деньги, а на качество не всегда обращают внимание. А потом, грубо говоря, удивляются, почему в России такой плохой дубляж, и смотрят фильм на языке оригинала с субтитрами. Да потому что студия сэкономила и набрала дешёвых актёров, а то и не актёров, сделали всё на коленке», — заявил профессиональный актер в разговоре с NEWS.ru.

Вместе с тем он отметил, что у профессионального сообщества нет своего профсоюза, который отстаивал бы свои права

По словам Эльдарова, на Западе его коллеги, как правило, живут не только безбедно, но и многие из них по местным меркам очень обеспечены.

Антон Эльдаров известен по участию в сериале «Склифосовский», а также он участвовал в озвучке «Терминатора», «Мстителей» и «Алладина».