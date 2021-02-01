Зак Снайдер огорчил фанатов "Лиги справедливости" новостью о Киборге

В четырехчасовом фильме «Лига справедливости Зака Снайдера», снятом по комиксам DC, Киборг, один из членов команды супергероев, останется без своей коронной фразы, знакомой фанатам театральной версии и мультсериалов.

В них, победив Степпенвулфа, он смотрит вниз и говорит «Буйаа», но в фильме этого не будет, заявил режиссер картины Зак Снайдер — на вопрос одного из пользователей Vero он ответил: «Конечно, нет». Ранее сообщалось, что необходимостью выкрикивать «Буйаа» был крайне недоволен Рей Фишер, который исполняет роль Киборга в ленте.

Режиссерская версия «Лига справедливости» выйдет на HBO MAX 18 марта 2021 года. Бюджет картины без расходов на продвижение составит 70 миллионов долларов. Это будет расширенная версия уже вышедшего фильма «Лига справедливости».