Шведскую версию сериала "Бэкстрём" покажут в США и Великобритании

AMC Networks купила права на показ на своих сервисах покорившего скандинавию шестисерийного шведского сериала «Бэкстрём». В Великобритании он появится уже 8 февраля, а весной выйдет в США.

Сериал снят по мотивам романа криминального писателя Лейфа Перссона «Можете ли вы умереть дважды» о гениальном сыщике — его американский аналог («Бэкстром»), вышедший в 2015 году на Fox со слоганом «Гениальный коп, полный мудак» и напоминавший очередную эксплуатацию «Доктора Хауса» в образе детектива, был закрыт после первого сезона из-за низких рейтингов, несмотря на то, что главного героя в нем сыграл звезда сериала «Офис» Рэйн Уилсон (Дуайт Штрут).

Шведская же версия, адаптацией и съемкой которой занимался Джонатан Сьеберг («Черное озеро»), стала в прошлом году одни из самых успешных для местного сервиса C More. Он произведен компанией Scandi Yellow Bird («Девушка с татуировкой дракона», «Валландер»). Роль вызывающего детектива в шведском сериале исполняется Кьель Берквист («Весенний прилив»).

Этой весной студия начнет съемки второго сезона сериала. «Новый сезон полон загадок, но Бэкстрём по-прежнему остается бездельником с большим добрым сердцем и большим количеством юмора», — говорит Variety исполнительный продюсер C More Нива Вестлин Даль.