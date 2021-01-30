"Никто кинотеатры в прачечные не переделает"

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров считает, что кризис приведёт к новому формату кино

Крупные сети кинотеатров «Формула кино» и «Синема парк», принадлежащие Александру Мамуту, не первый месяц испытывают проблемы. Со счетов «Синема парка» были списаны 450 млн рублей новогодней выручки. Недавно администрацию президента России предупредили о риске банкротства.

«Собеседник» созвонился с автором письма – председателем совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олегом Березиным, чтобы узнать, останутся ли россияне, привыкшие ходить в эти сети (по оценкам это 12% рынка кинопоказа), без кино, и нет ли угроз для всей индустрии.

– Меньше всего хотел бы говорить про «Синема парк». Решают вопросы. Договариваются, – сказал Олег Березин. – С самими кинотеатрами ничего не случится, никто их в прачечную переделывать не будет. Что-то может поменяться в собственности, произойти реструктуризация, но не более того. Зрители этого не почувствуют.

– А выгоден ли этот бизнес сейчас в принципе?

– Если учесть, что во всём мире существует куча кинотеатров, а ещё куча строится и развивается, наверное, люди видят в этом экономический смысл. Если делать всё по-старинке, то да, сложно, невыгодно. А если придумать новые форматы, концепции, наверное, будет выгодно. Возможно, мы будем смотреть какое-то другое кино. Так же, как всё менялось в конце 10-х годов прошлого века, когда была пандемия испанки и после неё в силу разных причин появилась большая студийная голливудская модель, кинотеатры переживали свой первый золотой век. 70-е годы – тоже был кризис, «одно сплошное телевидение», «всё пропало», но кинотеатры нашли новые форматы, появились мультиплексы, появились блокбастеры – большие фильмы-аттракционы: «Челюсти», «Звёздные войны», «Чужой». Они появились именно как ответ на кризис 70-х, и опять всё стало хорошо. Сейчас так же может созреть какое-то решение, и мы даже не знаем, какое. Но год-три-пять – и мы его почувствуем.

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Пока мы видим, что люди в кино ходят, даже после карантина. Посмотрите на сборы «Последнего богатыря» – два миллиарда, четвертый результат за всю историю российского кинопроката, несмотря на все ограничения. Люди любят ходить в кино, точно так же, как пять тысяч лет они любят собираться у костра, общаться. Люди – звери социальные, всегда будут хотеть ходить куда-то вместе и чему-то сопереживать.

– «Богатырь», конечно, хорошо выстрелил, но это скорее исключение. Есть ли у вас цифры, на сколько упали сборы из-за пандемии?

– Зависит от региона. Например, в Краснодарском крае кинотеатры простояли закрытыми с марта до 31 декабря. Понятно, что это колоссальные убытки. На некоторые сеансы как был недобор, так и остался. А вот в каникулы на дневные сеансы не все желающие смогли попасть в залы, с учётом ограничений. В среднем по стране сборы прошлого года на 60% меньше, чем позапрошлого. Но в принципе это ни о чём не говорит. С учётом закрытых кинотеатров можно сказать, что сборы упали ВСЕГО на 60%.