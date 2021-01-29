Ремейк классики 80-х "Три мужчины и младенец" с Заком Эфроном нашел режиссера

Перезагрузку комедии «Три мужчины и младенец» будет снимать Мо Марабл (Маркус Марабл), пишет Deadline. Ранее участие в проекте в главной роли подтвердил актер Зак Эфрон.

Как пишет издание, ремейк от Dinsney+ набирает обороты. Сценарий к нему написал Уилл Райхель, однако насколько сильно он будет отличаться от оригинального пока неясно.

В фильме «Три мужчины и младенец», снятом в 80-х годах прошлого века главные роли сыграли Том Селлек, Стив Гуттенберг и Тед Дэнсон. По сюжету им приходится заботиться о младенце и защищать его от наркоторговцев — в процессе они влюбляются в ребенка. Тогда картина стала крайне успешной для Disney, так как впервые помогла студии преодолеть рубеж в 100 миллионов долларов сборов внутри страны.

Среди работ Марабла множество телевизионных сериалов: «Брокмайр», «Последний настоящий гангстер» и «Прозревший». Также он снял две серии сериала «Чудотворцы» с Дэниэлом Рэдклифом и Стивом Бушеми.