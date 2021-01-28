Первая книга Сета Рогена выйдет в мае. Там будет юмор и жизненные истории

Американский комик Сет Роген сообщил, что его дебютная книга «Ежегодник» выйдет уже 11 мая. В нем он расскажет правдивые и комические истории, в том числе из своей юности, когда он только начинал карьеру в Голливуде. Одновременно выйдет и аудиоверсия книги.

«Я написал книгу под названием "Ежегодник". Это правдивые истории, эссе и прочее, которое, я надеюсь, вы считаете забавным. Она выходит в мае, но если хотите, можете заказать ее сейчас», — написал он в своем аккаунте в Twitter. Внимание на это обращает Hollywood Reporter.

В книге он также обещает рассказать истории о других известных персонах, «которые однажды выльются в дико неловкий разговор на вечеринке». «Я рассказываю о своих бабушке и дедушке, как участвовал в стендап-комедиях в подростковом возрасте, о бар-мицвах и еврейских летних лагерях. И рассказываю намного больше историй о наркотиках, чем хотелось бы моей матери», — шутит комедиант.

Издание также приводит комментарий его матери, которая признается, что некоторыми изложенным там историями была «шокирована», но в целом она характеризует произведение не как мемуары, а скорее как «кучу смешных историй».