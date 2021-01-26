Marvel анонсировал серию комиксов, в которых "Мстителей" никогда не было

Marvel Entertainment планирует представить серию комиксов Heroes Reborn по своей вселенной. Как пишет Hollywood Reporter, в них история будет кардинально изменена: Тони Старк там так и не станет Железным человеком, Капитан Америка останется лежать во льдах, существование Ваканды в этом мире продолжает быть тайной, а команда «Мстителей» никогда не существовала.

Автор комиксов Джейсон Аарон назвал это «возможно, самой безумной историей, которую [он] когда-либо писал на бумаге». В ней самой сильной группой супергероев является Высшая эскадрилья Америки, но есть один человек, кто помнит, какой вселенная должна была быть — охотник на вампиров Блейд. Именно он будет пытаться восстановить естественный порядок вещей.

Аарон отмечает, что эта вселенная будет совершенно непохожа на любую другую версию вселенной. «Проект вырос из страниц моей серии "Мстители", но с течением времени становился все больше и больше, и чем больше деталей я добавлял в этот мир, тем более радостным и возбужденным я становился. Этот проект действительно во всех смыслах разжег мою любовь к комиксам», — пояснил он.