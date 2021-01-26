Мама звезды "Холопа" Александра Самойленко умерла от коронавируса

Как удалось узнать Sobesednik.ru, причиной смерти мамы актера Александра Самойленко, звезды фильмов «Холоп», «Ночной дозор», сериалов «Родители», «Папины дочки» и др., стали осложнения после коронавируса. 83-летняя Светлана Александровна скончалась 24 января 2021 года.

За несколько дней до смерти мама Александра Самойленко пошла на поправку после перенесенного ковида и, устав от пребывания в больнице, попросила выписать ее домой.

Врачи прислушались к просьбе пожилой пациентки, которая явно чувствовала себя лучше. Казалось, что угроза позади. Однако 24 января 2021 года Светлана Александровна скончалась.

Ровно за неделю до смерти мамы актера, 17 января 2021 года, в семье Александра Самойленко произошла еще одна беда: в военном госпитале скончался (и также от коронавируса) дедушка жены артиста – Натальи Громовой.

Александр Самойленко в фильме "Холоп"//фото: скриншот YouTube

83-летний Анатолий Харьков был генерал-майором. И прославился, кроме прочего, тем что еще во времена СССР стал едва ли не единственным, кто удостаивался чести нести знамя Победы на Красной площади в течение 10 лет подряд.

Sobesednik.ru выражает искренние соболезнования семье Александра Самойленко в связи с этими утратами.