Не такой крутой "Уокер". Ремейк со звездой "Сверхов" показала рекордные просмотры

Накануне на канале CW вышла первая серия сериал «Уокер», перезагрузки знаменитого «Уокер, техасский рейнджер». Как пишет Deadline, премьера обеспечила телеканалу лучшую посещаемость с 2018 года в прайм-тайм (самое популярное время просмотра ТВ), а также стала самой популярной с 2016 года телетрансляцией CW вечером четверга.

В оригинальном сериале 1993 года Уокера играет актер и мастер боевых искусств Чак Норрис. Как правило, он полагался на оружие и знаменитый удар ногой с разворота, но теперь всё изменится. В новом сериале роль Уокера исполняет звезда «Сверхъестественного» Джаред Падалеки (играл Сэма Винчестера).

Сериал не только поменял актеров, но и суть: если раньше это был чистый боевик, то теперь основой в нем намерены сделать драму. В интервью сам Падалеки объяснял, что кроме имени и локации ничего общего между сериалами не будет: «Этот "Уокер" — семейное шоу. Оно о семьянине — вдовце, отце, брате, сыне — который, так получилось, служит техасским рейнджером, но не является этаким классическим образом, который мы привыкли видеть на экране: "Я полицейский, и вы арестованы, а в следующем эпизоде вот вы арестованы"» (цитата по Lostfilm).

По сюжету Уокер был на задании под прикрытием, когда его жена умерла при неясных обстоятельства. Когда он возвращается, ему заново приходится искать общий язык со своими детьми-подростками, а также работать вместе с коллегой-женщиной, которая не разделяет его методов.

Умершую жену Уокера сыграла супруга самого Падалеки Женевьев Падалеки (Руби из «Сверхъестественного»). В сериале появляется Митч Пиледжи, широко известный по роли Уолтера Скиннера из «Секретных материалов», а также в постоянный каст входят Линдси Морган из «Сотни» и Коби Беллу из «Одаренных».