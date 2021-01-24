"Немцы получились хорошими": зачем понадобилось переснимать фильм о Космодемьянской?

Премьера фильма «Зоя» о советской диверсантке в немецком тылу, Герое Советского Союза Зое Космодемьянской прошла в кинотеатре на Поклонной горе в субботу в самый разгар протестных акций в поддержку Алексея Навального. Это совпадение вышло случайно. Но символично: подтексты нынешней информационной войны чувствуются и на экране.

Режиссёров у «Зои» два – Леонид Пляскин (он же сценарист) и Максим Бриус. Как выяснил Sobesednik.ru, снятый Пляскиным материал потребовалось переделать, за эту работу и взялся Бриус. Почему? Об этом мы спросили самих режиссёров.

– Вторую версию фильма пришлось делать из-за какой-то излишней жестокости и натуралистичности?

– И из-за натуралистичности, и из-за политкорректности, – сказал мне Леонид Пляскин. – История Зои Космодемьянской – очень противоречивая, и рассказать её правдиво достаточно сложно. Были найдены определённые ходы, которые, на мой взгляд, будут лучше восприниматься в последней версии.

– Что вы имеете в виду под политкорректностью?

– То, что происходило в 1941 году с молодёжью и комсомольскими отрядами, которые были отправлены в тыл.

– Что с ними происходило?

– Там в целом было всё правильно, но некоторых жертв можно было избежать. И как раз об этом первая версия картины.

– Она где-то будет демонстрироваться?

– Я надеюсь, что режиссёрская версия этой картины всё-таки увидит свет.

Руководитель второй съёмочной группы Максим Бриус уточнил, что большую часть экранного времени первой версии занимали достаточно жёсткие сцены, и ещё одной задачей было расширение аудитории по возрасту. Сценаристы также дописали довоенную часть и эпизоды начала войны.

– Наверное, мы что-то выдумали в угоду экрану, но всё равно придерживаемся классической версии биографии Зои Космодемьянской, – сказал Максим Бриус.

– Вы же знаете, что версии в последнее время были разные?

– Были.

– Они на вас как-то повлияли?

– Да, были определённые сомнения, но мы почему-то ушли от этих сомнений. Конечно, это легенда. Но легенда, основанная на реальных событиях.

– Вы имеете в виду фильм?

– И фильм, и персонажа – Зою. Знаю, что кто-то её считал сумасшедшей, кто-то считал душевнобольным человеком, но, мне кажется, что это всё-таки не так. Всё-таки то поколение отличалось от поколения и нашего и уж современного тем более. Но, конечно, если, не дай Бог, случатся какие-то похожие события, найдутся тысячи подобных ребят.

– А вы всё-таки снимали игровое кино или больше документальное? В последнее время выходит много исторических фильмов, и каждый раз разворачивается дискуссия о том, насколько одно должно соответствовать другому.

– А кто знает эту правду? Ни вы, ни я. И даже тот журналист, который разместил в газете «Правда» статью о ней, наверное, породил такой собирательный образ. Он же тоже там не был, он опросил людей, которые об этом рассказывали. Мы всё-таки знаем, в какое время выходила эта статья, что можно было писать, а что нет. Наверное, в большей степени там были превозношения, а в меньшей – истории тех крестьян, которые предали Зою. Так что мы основывались всё-таки на легенде, и фильм изначально назывался «Легенда о Зое», но мы постарались, чтобы всё выглядело по-настоящему.

– Были же истории тех деревенских бабок, которые пинали Зою, когда её вели к виселице, за то, что сожгла их дома…

– Да, это было, это есть в документах, потом многих из них расстреляли. В фильме про это осталось чуть-чуть. Этого было больше, но картину делали две команды, и первая версия фильма, которая снималась Леонидом, была чуть более жёсткая, и, по моему мнению, там немцы были хорошими, а русские были плохими. Не знаю, почему, но так получилось. Поэтому мы вынуждены были в некоторой степени исправить эту историю и сделать её так, чтобы не хаять наш прекрасный русский народ, и не восхвалять фашистов. Моя задача была – показать героическую девушку, которой хотелось бы сопереживать, такую простую девушку.

Духовным отцом фильма «Зоя» можно назвать экс-министра культуры и главу Российского военно-исторического общества Владимира Мединского. Идея родилась ещё в бытность Мединского министром культуры. Возможно, этим объясняется тот факт, что главный положительный герой в фильме – даже не Зоя Космодемьянская, а… Иосиф Сталин – мудрый, склонный к героизму и человеколюбию вождь.