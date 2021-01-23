Сценаристка оценила правдоподобность рассказа Захаровой о "звонке задержанного"

Представительница МИД РФ Мария Захарова опубликовала на личной странице в Facebook диалог, якобы состоявшийся у нее по телефону с кем-то из задержанных на Пушкинской площади.

Неизвестный, которому Захарова «как-то помогала», попросил у сотрудницы дипломатического ведомства посодействовать тому, чтобы его освободили и «соблюдали его права». Она же парирует, что не нужно нарушать закон, чтобы соблюдали ваши права.

В комментариях Захаровой к слову напомнили о том, что права человека соблюдаются даже при нарушении закона, «и даже если ты прошелся по площади».

Писательница и сценаристка Ольга Башлей в своем микроблоге выложила скрин этого диалога и прокомментировала его художественную ценность: «Я на лекциях по писательскому мастерству всегда показываю тексты, по которым видно, что автор все выдумал, да к тому же плохо выдумал. И мы потом обсуждаем, за счёт чего подрывается доверие к тексту. Вот это прям гениальный образец».

23 января в России проходят акции протеста в поддержку арестованного политика-оппозиционера Алексея Навального.