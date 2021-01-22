Хью Грант может присоединиться к Джейсону Стэтхэму в новом триллере Гая Ричи

Источники Deadline сообщают, что актер Хью Грант ведет переговоры об участии в новом фильме Гая Ричи. Предварительно триллер носит название «Пять глаз». Участие Гранта в проекте пока не подтверждено.

Уже известно, что в боевике кроме него снимутся Джейсен Стэтхэм, Обри Плаза, Джош Хартнетт и Кэри Элвес.

Работу над проектом ведут Miramax и STX. Эти же студии создавали недавно вышедший в 2019 году фильм «Джентльмены», собравший в прокате 115 миллионов долларов. Режиссером там также был Гай Ритчи, а одну из ролей второго плана исполнил Хью Грант.

Отмечается, что сценарий «Пяти глаз» принадлежит Ивану Аткинсону и Марну Дэвису, которые также были авторами «Джентльменов». Ритчи внесет в сценарий свои коррективы.

Речь в фильме пойдет про агента британской разведки MI-6 (Стэтхэм), которому предстоит остановить продажу нового высокотехнологического оружия, способного изменить баланс сил в мире. Его напарником в это деле станет агент ЦРУ США.