Анастасия Вертинская пожаловалась на невозможность видеться с внуками

76-летняя актриса Анастасия Вертинская уже много лет не снимается в кино и не играет на сцене. В начале 2000-х она добровольно ушла на пенсию. Все свое время она посвящает наследию отца – артиста Александра Вертинского и своим внукам.

– Не могу вам сказать, что в моей жизни в связи с пандемией что-то сильно изменилось, – поделилась с Sobesednik.ru Анастасия Александровна. – Я всю жизнь стараюсь как можно реже появляться там, где большое скопление людей.

То, что творилось вокруг меня в те годы, когда вышли фильмы «Алые паруса» и «Человек-амфибия», можно назвать истерией. Это был ад в чистом виде.

А сегодня… Когда человек на пенсии, он и так сидит дома.

Жаль, что с внуками не виделась одно время: Степан боялся, что могу заразиться. Мы и сейчас в какой-то степени изолированы друг от друга. Правда, чуть приспособились – надеваем маски, перчатки.

Знаете, для неверующих людей существует версия про китайскую летучую мышь. А для верующих – это предупреждение Господне, – рассуждает о происхождении коронавируса Вертинская. – Думаю, человечество забыло какие-то важные жизненные догмы. Стало ничего не свято под луной: ни брак, ни профессия, ни жизнь. Мы из всего пытаемся извлечь выгоду, невзирая на то, что существуют законы природы. Человек потребляет все и всех!

Например, раньше в чести была скромность. А теперь это что?! Разве она кому-то сейчас нужна?! Ты лох, если ты скромный!

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